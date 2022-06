Milan più vicino a De Ketelaere, il Brugge prende l’erede: i dettagli

Possibile accelerata nella trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere . Dopo le ultime notizie dal Belgio riguardo a Noa Lang , arrivano novità anche sul numero 90 dei 'Blauw-Zwart'. Non è un mistero che i dirigenti rossoneri seguano De Ketelaere. Il classe 2001 è considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione ed ha letteralmente stregato Paolo Maldini con i suoi colpi. Piedi da regista e fisico da centravanti, capacità di agire su tutto il fronte offensivo. Ma il Brugge, si sa, è bottega cara. I belgi sparano alto: 40 milioni di euro , ma nelle ultime ore sembra che qualcosa sia cambiato. Non solo ci potrebbero essere margini di trattativa per un prezzo al ribasso, ma il Brugge è vicino all'acquisto dell'erede del numero 90.

Dal Belgio arrivano voci di una trattativa in corso per un nuovo attaccante. Pare, infatti, che il Club Brugge sia in pole per l’acquisto di Christian Kouamé, calciatore duttile e molto tecnico della Fiorentina. Nell’ultima stagione Kouamé ha giocato in prestito all’Anderlecht, proprio nella Pro League. L'ivoriano sarà in Italia soltanto di passaggio. Infatti, pare che 'Les Gazzelles' abbiano anticipato la concorrenza di Bologna e West Ham, garantendogli una maglia da titolare per la prossima stagione. Kouamé è un attaccante esterno, all’occorrenza anche prima punta. Per questo in Belgio pensano che la cessione di Charles De Ketelaere sia imminente e il Milan è in primissima fila. I rossoneri ora proveranno a convincere il Brugge ad abbassare le pretese, l'affare si potrebbe chiudere per una cifra di 25-30 milioni più bonus.