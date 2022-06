Mercato Milan – Dal Belgio: “Quasi fatta per Lang, ecco cosa manca”

Importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Brugge e Milan per Noa Lang. L'olandese si avvicina ai rossoneri in questa sessione di calciomercato. Il profilo dell'esterno piace parecchio dalle parti di via Aldo Rossi, così come quello del compagno di club Charles De Ketelaere. Ma se per quest'ultimo sembrano esserci delle difficoltà legate alla valutazione fatta dal Brugge, per Lang la trattativa sembra ad un passo dalla chiusura. L'affare potrebbe andare in porto per poco più di 20 milioni di euro.