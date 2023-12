Calciomercato Milan – Guirassy: Moncada l’ha incontrato di persona!

L'attaccante resta uno dei temi maggiori in casa Milan . I rossoneri, anche durante il calciomercato invernale , dovranno cercare una punta che possa dare una mano alla squadra. L'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', parla di un'ipotesi in attacco. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, le ultime su Guirassy

Il Milan, si legge, punta su Serhou Guirassy dello Stoccarda. L'attaccante della Guinea ha un costo di 17,5 milioni di euro, pari alla clausola risolutoria presente nel contratto. Se il Milan a gennaio dovesse pagare tale cifra, porterà a casa la punta 27enne. Non manca la concorrenza, con i club di Premier League che hanno cominciato a prendere informazioni su un giocatore capace di segnare 18 reti in 13 partite con la maglia dello Stoccarda. Ci sarebbero delle valutazoni in corso, con il giocatore che vorrebbe chiudere la stagione in Germania. Ci sarebbero stati già dei colloqui con il capo scout Geoffrey Moncada che avrebbe incontrato di persona il giocatore in una recente partita in Bundesliga.