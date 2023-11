Milan, avanti con la trattativa per il primo contratto di Camarda

Come riportato da Tmw, il Milan avanza nella trattativa per il primo contratto da professionista di Francesco Camarda

Il suo nome è stato spesso letto e ascoltato negli ultimi giorni, ma del suo talento ne sappiamo tutti e da tanto tempo. Francesco Camarda è sicuramente il giocatore con più potenzialità nelle giovanili rossonere e il suo prematuro salto in Primavera ne è la prova concreta. Il Milan sa di avere fra le proprie mani uno di quei gioiellini di prima fattura e, per questo motivo, non vorrà di certo lasciarselo scappare.