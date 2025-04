Milan, Camarda: come sarà gestito? Ecco cosa serve in futuro

Il Milan potrebbe essere alla 'vigilia' di alcune mosse importanti in estate. I rossoneri potrebbero cambiare in dirigenza, in panchina e anche per quanto riguarda la rosa. Restano i dubbi sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore, così come restano quelli sui giocatori che potrebbero restare e su chi potrebbe partire. 'Tuttosport' fa il punto sulle prospettive dell'attacco del Diavolo. Tra possibili mosse, giocatori che potrebbe andare via, ecco il punto sul giovane Francesco Camarda .

Milan, Camarda: gestione rivedibile? Per il futuro serve una cosa in particolare

Nell'attacco futuro del Milan ci sarà spazio anche per Camarda? Il bomber del 2008, secondo il quotidiano, sarebbe stato gestito in maniera rivedibile in questa stagione: troppe poche presenze con Milan Futuro con il quale avrebbe dovuto avere più partite e un percorso più importante in Serie C. Come ricorda 'Tuttosport', Camarda è un patrimonio assoluto del Milan. Per farlo crescere al meglio, chiude il quotidiano, dovrà essere curato maggiormente il suo impegno. LEGGI ANCHE: Milan, la svolta per Theo Hernandez? Con la difesa a tre può brillare: i motivi>>>