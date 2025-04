Milan, Camarda: “La Serie C è tosta, ma mi sento migliorato perché…”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Francesco Camarda , giovane attaccante del Milan , ha parlato dell'esperienza in prima squadra, degli errori commessi, dei leader dello spogliatoio e del ruolo di attaccante. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Poi Camarda parla degli obiettivi personali: "Io vivo per il gol, ovvio che l'importante è vincere, ma io cerco il gol. Sono un attaccante, un numero 9, è il mio pane. Nonostante le sconfitte, e i giorni giù, vista la classifica, si parlava e l'umore saliva. La Serie C è tosta, a livello personale mi sento migliorato grazie a questo campionato. Migliori nelle scelte, senza il Milan Futuro magari non le avrei apprese".