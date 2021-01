Milan, Calhanoglu è il nuovo leader: il rinnovo è vicino | News

Milan, oggi incontro per il rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, evidentemente, deve avere un conto aperto con il Torino. L’anno scorso, tra recupero dei tempi regolamentari e tempi supplementari, siglò una doppietta che estromesse i granata dalla Coppa Italia. Ieri sera, il turco ha segnato il penalty decisivo per la sconfitta della squadra di Marco Giampaolo.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Calhanoglu è sempre più importante per il tecnico rossonero, Stefano Pioli, il quale non ha mai fatto mistero di apprezzare le qualità tecniche del suo numero 10. Pioli ha saputo restituire l’ex Bayer Leverkusen alla sua posizione naturale, quella di trequartista dietro il centravanti di riferimento e il giocatore è definitivamente sbocciato.

Calha, ormai, è leader tecnico di questo Milan. Gioca sempre bene, non delude mai. Che sia a porte aperte o a porte chiuse, ormai ha conquistato l’affetto di tutti i tifosi rossoneri, inizialmente divisi su chi dovesse, o volesse, salire sul suo carro e chi, al contrario, ne voleva a tutti i costi restare giù.

Si è trovato sin da subito molto bene con Zlatan Ibrahimović, nella scorsa stagione: un feeling che, in campo, si è trasformato in un discreto quantitativo di gol ed in un ottimo numero di assist. Quando, poi, Ibra è mancato, Calhanoglu si è preso il Milan sulle spalle, altrettanto bene, dimostrando di tenere molto alla maglia rossonera.

Il contratto di Calhanoglu con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi ora dovrà muoversi per blindare il fantasista, al quale si sono interessate tante società, in Italia ed all’estero. Oggi ci sarà l’incontro tra il suo agente, Gordon Stipic, e la dirigenza del Milan. L’offerta rossonera è salita a 4 milioni di euro più bonus (attualmente prende 2,5 milioni di euro l’anno), a fronte dei 5 richiesti per la nuova firma.

Tutto lascia pensare, però, che le parti si verranno incontro per proseguire questa bella storia d'amore che tanto piace a tutti.