Milan, Boniface a Milano: l’arrivo atteso questo pomeriggio | PM NEWS

Milan, Boniface atteso a Milano: l'arrivo atteso questo pomeriggio
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Victor Boniface, prossimo colpo di calciomercato del Milan, dovrebbe arrivare oggi pomeriggio a Milano
Victor Boniface si prepara a diventare l'ottavo colpo del calciomercato del Milan. L'attaccante è in arrivo dal Bayer Leverkusen. Secondo gli ultimi rumors di mercato, infatti, Boniface dovrebbe arrivare in prestito oneroso (di circa 5 milioni) con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro, per un'operazione totale che dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Boniface presto a Milano: ecco quando arriverà

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Victor Boniface, prossimo colpo di calciomercato del Milan, dovrebbe arrivare oggi pomeriggio a Milano (14:55).

Vedremo poi se inizieranno subito le visite mediche o se il nigeriano si sottoporrà ai controlli di rito nella giornata di domani. Per seguire la prima giornata di Boniface in rossonero, restate sintonizzati su Pianeta Milan per video e immagini del nigeriano.

