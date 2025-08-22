Milan, Boniface a Milano: l’arrivo atteso questo pomeriggio | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Victor Boniface, prossimo colpo di calciomercato del Milan, dovrebbe arrivare oggi pomeriggio a Milano
Victor Boniface si prepara a diventare l'ottavo colpo del calciomercato del Milan. L'attaccante è in arrivo dal Bayer Leverkusen. Secondo gli ultimi rumors di mercato, infatti, Boniface dovrebbe arrivare in prestito oneroso (di circa 5 milioni) con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro, per un'operazione totale che dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni di euro.
Calciomercato Milan, Boniface presto a Milano: ecco quando arriverà
