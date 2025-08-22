Il Milan è pronto a chiudere l'ottavo colpo del calciomercato estivo: in arrivo Victor Boniface. Nel pomeriggio di ieri, scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo Igli Tare avrebbe trovato l’accordo economico con gli agenti della punta per un anno di contratto più quattro se a giugno dovesse essere riscattato. Con il Bayer Leverkusen l'accordo sarebbe da 5 milioni di euro, e un diritto di riscatto a 24 milioni. Come scrive il quotidiano, Tare ci avrebbe provato a giugno per Boniface, ma il prezzo, allora, sarebbe stato di 50 milioni di euro. Una volta aperta la possibilità del prestito, il Milan sarebbe tornato prepotentemente sul nigeriano.