Calciomercato Milan, Boniface: visite mediche approfondite! E la media gol ...
Il Milan è pronto a chiudere l'ottavo colpo del calciomercato estivo: in arrivo Victor Boniface. Grande attenzione alle visite mediche
Il Milan è pronto a chiudere l'ottavo colpo del calciomercato estivo: in arrivo Victor Boniface. Nel pomeriggio di ieri, scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo Igli Tare avrebbe trovato l’accordo economico con gli agenti della punta per un anno di contratto più quattro se a giugno dovesse essere riscattato. Con il Bayer Leverkusen l'accordo sarebbe da 5 milioni di euro, e un diritto di riscatto a 24 milioni. Come scrive il quotidiano, Tare ci avrebbe provato a giugno per Boniface, ma il prezzo, allora, sarebbe stato di 50 milioni di euro. Una volta aperta la possibilità del prestito, il Milan sarebbe tornato prepotentemente sul nigeriano.

Calciomercato Milan, Boniface in arrivo: particolare attenzione alle visite. E i gol ...

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan dovrebbe svolgere delle visite mediche molto approfondite, vista la sua cartella clinica è nota, nel 2019 e 2020 ha avuto due rotture del legamento crociato quando indossava la maglia del Bodo Glimt, ma superati quei due brutti stop, si è fermato poi per guai muscolari negli anni successivi.

Boniface ha anche una media realizzativa di un gol ogni due partite: 32 gol in 61 partite. E pure in una stagione difficile come quella appena trascorsa, Boniface ha segnato un gol ogni 126 minuti giocati.

