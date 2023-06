Milan, attento: Inter pronta a soffiarti un altro obiettivo di mercato | News

Dopo aver visto sfumare l'arrivo di Marcus Thuram , il Milan adesso dovrà inevitabilmente virare su altri profili per rinforzare il proprio attacco. Complice l'addio di Ibrahimovic , l'età non più giovanissima di Giroud e le probabili cessioni di Rebic e Origi , i rossoneri avevano individuato nell'attaccante francese ormai ex Borussia Monchengladbach il perfetto rincalzo per il connazionale Olivier. E invece un inserimento prepotente e improvviso dell' Inter nella giornata di ieri ha stravolto tutto, con Thuram che ha deciso di sposare il progetto nerazzurro.

Un derby di mercato dunque vinto dall'Inter ma, a quanto pare, presto ce ne sarà un altro. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', i nerazzurri starebbero pensando di acquistare Luka Romero, giovane attaccante argentino che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra sei giorni con la Lazio. Il Milan, come abbiamo raccontato diverse volte, si sarebbe mosso in anticipo per evitare la concorrenza, ma durante il viaggio a Londra del d.s. Ausilio per parlare di Koulibaly è uscito anche il discorso relativo al futuro di Luka Romero.