Milan, Allegri vuole due colpi! Attaccante: nomi nuovi. Mentre Hojlund ...

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 15 agosto 2025. Ma non soltanto! Con tanti aggiornamenti nel corso della giornata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri stanno cercando di allestire una squadra molto competitiva per poter vincere Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA