PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan tra Hojlund e Okoli

EDICOLA

Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan tra Hojlund e Okoli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prime pagine giornali sportivi di oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato. Inter, ecco Manu Koné. Milan e Juventus: Hojlund e Kolo per la prima! Napoli in ansia per Lukaku. Coppa Italia e Serie A, inizia la stagione. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA