Milan in prestito, Adli: come va la sua esperienza alla Fiorentina?

Siamo in un momento di pausa per la Serie A , con tanti giocatori del Milan impegnati con le proprie Nazionali. E' il momento perfetto per guardare un po' cosa stanno facendo i vari giocatori di proprietà dei rossoneri prestati durante la scorsa sessione di calciomercato . E' il momento di Yacine Adli .

Milan in prestito, Adli è un rimpianto? Ecco i suoi numeri con la Fiorentina

Ecco i numeri di Yacine Adli con la Fiorentina: in Serie A ha giocato 10 partite con 3 assist e un gol (proprio contro il Milan). In Conference League ha giocato tre partite con un gol (dati transfermarkt.it). Non solo i numeri, Adli è diventato un perno fondamentale del centrocampo di Palladino, con la Fiorentina che non si è più voltato indietro dopo la vittoria sul Milan, arrivando alla pausa al terzo posto con 25 punti in classifica. Ricordiamo che Adli è in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto di circa 13 milioni di euro. Forse un centrocampista in più non avrebbe fatto male al Milan per fare rifiatare Reijnders o Fofana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Voci su Brahim Diaz. C'è un rischio"