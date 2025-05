Milan, accordo vicino per il rinnovo di Pulisic: Allegri decisivo. La verità

Il Milan sarebbe molto vicino ad un accordo con Christian Pulisic per il rinnovo di contratto: tutto merito di Massimiliano Allegri

Uno dei temi caldi delle prossime settimane in casa Milan, dopo l'arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri, sarà sicuramente il rinnovo di contratto di Christian Pulisic. Sono diversi, infatti, i giocatori rossoneri che sono vicini alla scadenza e i cui prolungamenti sarebbero fondamentali. Oltre allo statunitense si segnalano anche Theo Hernandez, che però potrebbe dire addio nella prossima sessione di calciomercato estiva, e Mike Maignan. Con quest'ultimo c'era un'intesa di massima anche se la firma ancora non è arrivata. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'TeamTALK'.