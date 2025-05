Milan, Pulisic salterà la Gold Cup 2025: niente nazionale per l’americano

L'americano Christian Pulisic non parteciperà alla Gold Cup 2025 con la nazionale degli Stati Uniti: ufficiale

L'americano Christian Pulisic non parteciperà alla Gold Cup 2025 con la nazionale degli Stati Uniti . Il giocatore del Milan, reduce da una stagione a dir poco impegnativa, salterà la competizione in programma dal 14 giugno al 6 luglio 2025. Gli Americani sono inseriti nel girone 1 insieme a Canada, Messico e Panama . La notizia, riportata da Fox Sports, conferma la forte necessità di un periodo di riposo dopo un'annata molto ma molto dura e intensa.

Arrivato al Milan dal Chelsea nel 2023 per circa 20,8 milioni di euro, Pulisic si è rivelato essere un investimento azzeccato. Il suo attuale contratto prevede un ingaggio di 4 milioni di euro netti all'anno fino al 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Visti i risultati, i dirigenti del Milan si son messi già al lavoro per blindarlo con un rinnovo contrattuale.