Mercato – Zaniolo: le richieste della Roma, l’offerta e i dubbi del Milan

Non si placano le voci intorno ad un possibile trasferimento al Milan di Nicolò Zaniolo: ecco cosa ha scoperto la nostra redazione a riguardo

Matteo Ronchetti

Il tema di mercato degli ultimi giorni è quello che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo. Da diversi giorni, infatti, è nota a tutti la decisione da parte della Roma di mettere sul mercato il talento classe '99, il quale è in scadenza di contratto nel 2024. Per evitare di perderlo a parametro zero o a prezzo maggiormente ridotto in estate, il club capitolino ha deciso così di poter fare a meno dell'ex giocatore dell'Inter, il quale ultimamente non sta avendo un grande rapporto con la tifoseria romanista. Considerata la sua situazione, questa potrebbe presentare una vera occasione di mercato. Anche per il Milan.

Zaniolo-Milan, le ultime — Tuttavia, la trattativa tra il Milan e la Roma è meno semplice del previsto. I rossoneri potrebbero risparmiare qualcosa dagli addii a gennaio di Bakayoko (su di lui c'è l'Adana di Montella, domani giornata importante), di Mirante (sul portiere si è manifestato un interesse dello Spezia) e, magari, un trasferimento in prestito di Adli. In questo modo, il club di via Aldo Rossi potrebbe avere a disposizione una sorta di mini budget da poter investire adesso a gennaio, magari proprio su Zaniolo. Al Milan può interessare per diversi motivi. Percepisce uno stipendio in linea con i parametri societari, è giovane, conosce il campionato di Serie A e ha delle caratteristiche fisiche interessanti. Nonostante ciò ci sono dei punti interrogativi: a preoccupare, ad esempio, sono la sua integrità fisica, il carattere del giocatore stesso e l'esuberanza del suo entourage.

Cifre e formula dell'operazione — Dunque, come si muoverebbe il Milan? L'idea del Milan sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito oneroso (di pochi milioni) a gennaio con il riscatto che dovrà avvenire in estate per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro totali. Se ci sarà l'obbligo di riscatto che chiede la Roma, l'idea sarebbe quella - non tanto di legare tale operazione alla qualificazione in Champions League (anche) -, ma legarla soprattutto alle presenze del calciatore. Dall'altro lato, invece, c'è la Roma che spera in un'offerta cash dalla Premier (ma il Tottenham si sta sfilando) e sta alimentando le voci di mercato al fine di tenere alto il prezzo. Il giocatore non ha grandi opzioni, però, e ha dato priorità al Milan. Bisogna capire se la Roma accetterà le condizioni dei rossoneri: il rischio che entrambe possano rimanere a gennaio con il cerino in mano esiste.