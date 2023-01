Mercato Milan – Bakayoko, accordo raggiunto tra il Chelsea e l’Adana

Importanti novità sul futuro di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea in prestito al Milanpotrebbe lasciare i rossoneri in questa finestra invernale di mercato. Il francese, come è ormai noto a tutti, non rientra nei piani di Stefano Pioli come dimostrano le zero presenze stagionali in gare ufficiali. Proprio per questo motivo, sia il Milan che il Chelsea continuano a lavorare per trovare una soluzione che possa generare beneficio ai due club e al giocatore stesso.