Rafael Leao alla Fiorentina? Lui se la ride sui social (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Rafael Leao su Twitter se la ride leggendo un’indiscrezione di mercato che lo avvicinava alla Fiorentina la prossima stagione. Nello specifico la notizia lanciata era quella di uno scambio Milan-Fiorentina che avrebbe portato Federico Chiesa in rossonero in cambio di Paquetà e Leao.

La risposta del portoghese è tutta da ridere: ha commentato inserendo l’emoji della risata, scatenando i commenti dei tifosi rossoneri e non sotto al post. Non è la prima volta che i calciatori del Milan commentato con risposte pungenti le indiscrezioni che circolano sul web. Lo aveva fatto pochi giorni fa lo stesso Calhanoglu, e chissà se ne vedremo delle altre nel corso del calciomercato estivo che sta per partire ufficilmente.

