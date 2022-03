Calciomercato – Pellegatti: “Botman sarà un giocatore del Milan” (Video)

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Botman la prossima stagione sarà un giocatore rossonero. A dirlo è il giornalista Pellegatti

Il Milan sul calciomercato, è sempre più vicino a Sven Botman. Dopo la nostra notizia di qualche mese fa (CLICCA QUI per leggerla) è arrivata anche la conferma del giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. Pellegatti di fatto annuncia il trasferimento dell'olandese nella prossima stagione in maglia rossonera: "Il Milan comincia a costruire. Botman è un giocatore del Milan: ve lo dico perché ho verificato io personalmente con fonti dei suoi agenti olandesi, e anche queste fonti totalmente fondate, totalmente attendibili, mi dicono che Botman sarà un giocatore del Milan, il primo grande acquisto per rafforzare la squadra. Le mie fonti attendibili dall'Olanda mi parlano di un Botman giocatore del Milan e sono veramente contento perché mi piace tanto quando il Milan si muove presto, bene ed autorevolmente. E c'è di più: il giocatore aveva offerte importanti ma ha voluto fortemente il Milan".