Mercato Milan – Ziyech operazione in stile Lukaku-Inter: i dettagli

Hakim Ziyech è il nome forte che, nelle ultime ore, è emerso con forza per quanto riguarda il calciomercato del Milan . I rossoneri lo seguono dallo scorso anno, quando fu impossibile trovare un accordo con il Chelsea. In questo momento, invece, c'è molta più fiducia sulla buona riuscita dell'operazione.

Stando a quanto riferisce Nizaar Kinsella, corrispondente del Chelsea per Gola.com, Ziyech è stato offerto al Milan tramite un intermediario. L'operazione dovrebbe essere impostata in maniera molto simile a quella che sta favorendo il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. I 'Blues' hanno aperto alla cessione e venderebbero il marocchino in caso di offerta soddisfacente. Il giornalista non scrive se sarà prestito secco o con opzione d'acquisto ma, stando a quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, il Milan sta spingendo per un prestito oneroso (5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto a 20. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news