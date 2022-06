Mercato Milan – Ziyech, parti al lavoro per un prestito con diritto / PM News

Hakim Ziyech è un obiettivo concreto per il calciomercato del Milan. Le parti sono al lavoro per un prestito oneroso con diritto di riscatto

Nelle ultime ore, a distanza di un anno, è ritornato in auge in maniera importante il nome di Hakim Ziyech come obiettivo di calciomercato del Milan. Un ritorno di fiamma improvviso? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'operazione è stata avviata lo scorso anno, quando il giocatore è stato realmente sondato e aveva già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan non ha però trovato l'accordo con il Chelsea e dunque è saltato tutto. Da un paio di settimane, però, i contatti sono ripartiti con molta più fiducia.