Mercato Milan – Zaniolo lascerà la Roma, trattative già in corso: le ultime

Importanti aggiornamenti sul futuro di Nicolò Zaniolo: stando a quanto riferisce 'Sky Sport' il giocatore lascerà la Roma. Milan in agguato

"In queste ore di approfondimento possiamo dire che Zaniolo è fortemente sul mercato. La scelta di posticipare i colloqui per il rinnovo a settembre è un segnale ben chiaro. Ci sono già stati i primi approcci tra la Roma e alcuni club. Zaniolo non vuole andare in Premier League, ma questo è tutto relativo perché se dovessero arrivare offerte offerte sono dal campionato inglese tutto può cambiare. C'è stata un'offerta del Newcastle, ma è stato detto un cortese no. Milan e Juventus hanno iniziato vere e proprie trattative, non parliamo di rumours, ma di vere e proprie offerte. I discorsi saranno lunghi, ma Zaniolo viene considerato un giocatore in uscita. Non si scende da certe cifre, ma sarà il calciatore che finanzierà il prossimo mercato della Roma". Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato