Mercato Milan – Vlahovic, contatti con l’agente. Il problema è il prezzo

Le ultime di mercato sul Milan: contatti con l'agente di Dusan Vlahovic, ma il problema resta il prezzo. Commisso spara alto

Zlatan Ibrahimovic ha ormai deciso: rimarrà al Milan anche nella prossima stagione. In attesa dell'annuncio imminente, la dirigenza rossonera non vuole fermarsi e proverà ad acquistare un altro attaccante in vista del prossimo anno. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' l'identikit tracciato n questo senso porta al nome di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è cresciuto notevolmente in questi mesi, totalizzando 13 reti e due assist in 28 partite di campionato. Il Milan ha avuto diversi contatti con l'agente del giocatore, che sembra intenzionato a non rinnovare con la Fiorentina. Il problema però è quello del prezzo: il presidente Rocco Commisso, infatti, chiede non meno di 40 milioni di euro. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime