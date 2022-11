Mercato Milan – Torreira-Ballo Toure: affare in vista con il Galatasaray?

Con il campionato momentaneamente fermo per il Mondiale, i club possono sfruttare questo periodo di sosta per concentrarsi sul mercato. Anche il Milan , in tal senso, potrebbe puntellare ulteriormente la propria rosa per renderla ancora più competitiva. I rossoneri, però, non guardano solo al futuro, ma anche al presente. E il presente dice che si è molto vicini all'accordo per il rinnovo di Ismael Bennacer. Nonostante ciò, non è da escludere il ritorno su un profilo che piace da diverso tempo.

Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', Lucas Torreira potrebbe lasciare il Galatasaray. Il centrocampista uruguayano, come lui stesso ha dichiarato, ha accettato il trasferimento in Turchia per essere sicuro di partecipare al Mondiale. Terminata la manifestazione, l'ex Fiorentina potrebbe lasciare il club di Istanbul nel mercato di gennaio o in quello estivo. Proprio per questo motivo non sarebbe da escludere una trattativa con il Milan, in quanto ai rossoneri piace Torreira (che costa 15 milioni di euro) mentre il Galatasaray ha già fatto apprezzamenti in passato su Ballo-Toure. Chissà se nelle prossime settimane i due giocatori saranno al centro di una trattativa tra i due club.