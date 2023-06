Mercato – Manchester United su Theo Hernández: la richiesta del Milan

I pilastri del Milan di Stefano Pioli, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, sono Mike Maignan, Theo Hernández, Sandro Tonali e Rafael Leão. Il portiere, dopo l'addio del club a Paolo Maldini, si è mostrato turbato sui social. La nuova dirigenza lo ha rassicurato sulle intenzioni e il francese ha ritrovato presto il sorriso. 'Magic Mike' vuole vincere e il club gli ha garantito che le volontà coincidono. Inoltre, la proposta - tanto chiacchierata - da parte del Chelsea non sarebbe mai arrivata in Via Aldo Rossi.

La Premier League corteggia Tonali, che, però, ha cuore e testa solo per il Milan. Così come Leão, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2028 e che in questi giorni, dal ritiro della Nazionale portoghese, ha dichiarato di voler vincere tutto con i rossoneri e di voler fare la storia del Milan. Insomma, per 'La Gazzetta dello Sport' resta in bilico soltanto Theo. Per inserimenti e gol si è guadagnato le attenzioni del Manchester United, che vorrebbe portarlo alla corte di Erik ten Hag per colmare il gap con i rivali cittadini del City.

Il Milan valuterebbe un'offerta di almeno 60 milioni di euro — Se i sondaggi di mercato del Manchester United per Theo Hernández si concretizzeranno in un'offerta per il Milan, questa dovrà essere, per la 'rosea', almeno di 60 milioni di euro per essere valutata. Ovvero, il triplo di quanto speso dal Diavolo nell'estate 2019 per prenderlo dal Real Madrid. Se la super proposta dovesse materializzarsi, il Milan potrebbe valutarla. Con una premessa, però: su nessun big della compagine di Stefano Pioli c'è appeso il cartello con la scritta 'vendesi'.

Ad ogni modo, qualora Theo dovesse partire, il ricavato verrebbe reinvestito interamente nel mercato in entrata dal Milan. Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, Theo - che a Milano ha costruito una famiglia con la compagna Zoe e con il figlio primogenito, Theo Junior - in Inghilterra potrebbe ottenere uno stipendio ancora più alto. Basterà per farlo vacillare e farlo propendere per l'addio?