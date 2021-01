Mercato Milan – Thauvin, il Siviglia accelera: vuole il francese a gennaio

Mercato Milan, il Siviglia forte su Thauvin

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia, rappresenta una delle occasioni di mercato più ghiotte. Il francese, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, potrebbe clamorosamente liberarsi a costo zero. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha apertamente espresso un’interesse nei suoi confronti che potrebbe trasformarsi in trattativa. Soprattutto in questo mercato pesantemente influenzato dal Covid, un’operazione di questo tipo non può che attrarre l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. Secondo quanto riferisce ‘Estadio Deportivo’ il Siviglia sta provando a fare sul serio fin da subito. Per questo motivo il club andaluso sta cercando di piazzare altrove sia Franco Vazquez che Carlos Fernandes, così da poter far spazio al classe 1993. Occhio Milan, il Siviglia prova ad anticiparti. Tomori nome nuovo per la difesa: ecco la sua volontà >>>