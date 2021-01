Mercato Milan – Tomori, concorrenza Newscastle: la scelta del giocatore

Mercato Milan, obiettivo Tomori: la priorità del giocatore

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo giorni in cui il Milan ha inseguito con forza la pista Mohamed Simakan, l’infortunio del giocatore porterà, probabilmente, ad un cambio obiettivo in difesa. Uno dei nomi nuovi emersi nelle ultime ore è quello di Fikayo Tomori, giovane difensore del Chelsea. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ sul calciatore inglese c’è anche il Newscastle, ma la sua volontà appare chiara: la priorità è il Milan. Uno scenario importante che potrebbe far pendere la bilancia, in maniera evidente, verso il club rossonero. Ecco tutte le principali operazioni in cantiere per il Milan >>>