Mercato Milan – Thauvin a zero a giugno: c’è l’offerta rossonera / News

Mercato Milan, le ultime su Thauvin

Un corteggiamento che parte da lontano, con Paolo Maldini che si è già espresso chiaramente su Florian Thauvin. Nei scorsi mesi, il direttore tecnico rossonero ha definito ‘interessante’ un giocatore con le sue qualità libero a parametro zero. Dalle parole ai fatti. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il classe 1993 lasci il Marsiglia a giugno. A questo punto occhio al testa a testa tra Milan e Siviglia, che stanno lavorando per il suo ingaggio. Schira riporta anche di un’offerta rossonera già recapitata al giocatore: 3 milioni di euro annui. Situazione in aggiornamento, in attesa di novità nelle prossime settimane.

Sergio Ramos si opera al menisco. Il Milan guarda interessato? VAI ALLA NOTIZIA >>>