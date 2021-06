Mercato Milan – Tatarusanu, l’agente in sede: ecco gli scenari (Video)

Le ultime sul mercato del Milan. Pietro Chiodi, agente di Ciprian Tatarusanu, ha fatto tappa nella sede rossonera. Le ultime

Il reparto dei portieri continua ad essere protagonista in casa Milan. Dopo la vicenda legata a Gianluigi Donnarumma, ormai ad un passo dal Psg, il club rossonero ha già scelto il suo numero uno per il prossimo anno: Mike Maignan. Ma i movimenti non si fermano qui: secondo quanto mostrato da 'Calciomercato.com' Pietro Chiodi, agente di Ciprian Tatarusanu, si è presentato nella sede rossonera. Un incontro per parlare del futuro del rumeno, ma che potrebbe avere anche altre evoluzioni: Chiodi è infatti un intermediario molto forte per il mercato dell'est Europa. Chissà che non possa proporre qualche altro talento. Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma