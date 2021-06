Calciomercato Milan – Donnarumma al PSG: cifre e dettagli dell’affare

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma lascerà il Milan a parametro zero. Andrà al PSG. Maxi-contratto per il portiere della Nazionale Italiana

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma è ad un passo dal PSG. Il portiere, classe 1999, ha come noto deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno, per tentare una nuova esperienza professionale. Secondo gli ultimi, insistenti, 'rumors' di calciomercato, la sua prossima destinazione sarà il club francese presieduto da Nasser Al-Khelaifi.

Il Milan, per far sì che Donnarumma rinnovasse il contratto, si era spinto ad offrirgli 8 milioni di euro netti l'anno. Cifra, però, ritenuta insufficiente tanto dall'estremo difensore della Nazionale Italiana quanto dal suo agente, Mino Raiola. Il quale, dopo aver sondato il mercato italiano ed internazionale alla ricerca di una proposta più alta, ha trovato 'sponda' nel club transalpino.

Per Donnarumma, il PSG ha pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione. Totale, 60 milioni di euro netti per il giocatore. Più, ovviamente, le commissioni richieste da Raiola per l'operazione. Un affare, per il PSG, da 80 milioni di euro in pratica.

Sbaragliata la concorrenza del Barcellona e della Juventus. Club che, anche per motivi di bilancio, hanno deciso di tenere e puntare sui loro attuali numeri uno, vale a dire Marc-André ter Stegen e Wojciech Szczesny. Il PSG quindi si prepara a mettere a segno il gran colpo Donnarumma. Anche questo a parametro zero, come Georginio Wijnaldum, rilevato dal Liverpool e strappato al Barça.

Poco importa, alla fine, che Donnarumma, in Ligue 1, si andrà a giocare il posto da titolare con il costaricense Keylor Navas, fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 per un ingaggio di 12 milioni di euro lordi a stagione. In fin dei conti, l'ex Real Madrid va per i 35 anni ed il futuro, di certo, appartiene a Gigio.

Curiosità: con l'ingresso di Donnarumma in rosa, il PSG potrà contare su ben 6 portieri in organico! Oltre a Gigio e Navas, infatti, i parigini hanno sotto contratto anche Sergio Rico, Alexandre Letellier, Marcin Bulka (che rientra dal prestito allo Chateauroux) ed il giovane, promettente, Denis Franchi.