PSG, Al-Khelaifi blinda Mbappé: “Non lo vendiamo”. E su Messi …

Daniele Triolo

Nasser Al-Khelaifi, Presidente del PSG, ha parlato ai microfoni de 'L'Équipe'. Primo argomento dibattuto, il futuro di Kylian Mbappé, che i 'rumors' di calciomercato accostano, con insistenza, al Real Madrid. “Mbappé non lo vendiamo e non andrà via libero”, ha detto Al-Khelaifi su una delle stelle del suo PSG, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. "Faremo grandi acquisti - ha proseguito il Presidente -. Lionel Messi? Non parlo di dossier in corso".

Al-Khelaifi ha sottolineato, nello specifico, su Mbappé. “Voglio essere chiaro: Kylian resta a Parigi, non lo venderemo mai e non partirà mai libero. Non parlo mai delle trattative in corso, ma posso dire che procede bene e spero che troveremo un terreno di intesa. Parigi è casa sua. Kylian ha una missione: non solo da calciatore, ma anche per promuovere il suo campionato, il suo Paese e la capitale. E’ un ragazzo fantastico, come persona e atleta, uno dei migliori al mondo e sono sicuro al 100% che vincerà per vari anni il Pallone d’Oro. Qui c’è tutto per rinnovare. E dove altro può andare? Quali altri club in termini di ambizione e progetto possono competere con il PSG?”.

“Kylian vuole una squadra più forte - ha proseguito Al-Khelaifi -: lo dice perché vuole vincere e fa bene. Anche noi siamo ambiziosi. Ma se lo dice perché vuole decidere chi va comprato o meno, allora non è possibile. Lo ripeto, è un bravissimo ragazzo, e sono sicuro che lo ha dichiarato perché vuole una squadra migliore per vincere la Champions League”. Il mercato, dunque, sarà un terreno sul quale il PSG, nella stagione che comincerà a breve, prevede di dominare per bene ...

“Nelle ultime due stagioni non abbiamo investito molto – ha ammesso il numero uno del PSG – anche per la crisi sanitaria. Ma abbiamo disputato una finale e una semifinale di Champions. Dimostra che noi ci siamo. Ma ora bisogna migliorare certi reparti: li abbiamo individuati e sappiamo cosa fare. Faremo grandi acquisti. La crisi ha impattato i bilanci di tutti, ma questo mercato per noi sarà più attivo dei precedenti. Saremo più presenti e siamo ambiziosi”.

Ecco, dunque, che è tornata così in ballo l’idea Messi. “Non parlo dei dossier in corso. Anche se l’ho detto al Presidente del Barcellona che ormai è un giocatore libero. Tutti i grandi giocatori vogliono venire al PSG, ma non è possibile farli venire tutti qui. Ma Messi resta Messi, un giocatore fantastico”. Al-Khelaifi ha anche dimostrato di curarsi poco del Fair Play Finanziario della UEFA: “Così com’è e con la crisi, non è più adeguato. Non deve impedire gli investimenti e le regole vanno modificate per permettere che si investa nel calcio. Le parole di Aleksander Ceferin in questo senso sono piene di buonsenso”.

Intanto, il PSG va verso la conferma del brasiliano Leonardo in dirigenza e dell'argentino Mauricio Pochettino in panchina. La disamina del Presidente parte dall'allenatore: "Non mi ha mai detto che voleva andarsene, è totalmente implicato nel progetto e parla tutti i giorni con il nostro direttore sportivo Leonardo che ha fatto finora un lavoro fantastico e ha portato disciplina. Sono fortunato di averlo come DS".