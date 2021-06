Calciomercato Milan – Giroud chiama. Ma serve l’ok di Abrahimovic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud ha ribadito la sua stima per il Diavolo. Ingaggio però possibile solo a costo zero

Daniele Triolo

Il Milan, per il calciomercato estivo, ha messo come noto nel suo mirino Olivier Giroud, classe 1986, centravanti del Chelsea e della Nazionale francese. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, dal ritiro della Francia, l'ex Arsenal e Montpellier abbia lanciato dei segnali alla squadra rossonera.

"Marco van Basten e Andriy Shevchenko erano giocatori che amavo molto da giovane - ha detto Giroud -. E non ci sono dubbi che il Milan sia un grande club, tra i migliori in Europa. Ma in questo momento non voglio parlare del futuro". Il calciatore transalpino ha quindi chiarito anche la questione del rinnovo unilaterale del suo contratto fino al 30 giugno 2022 esercitato dal Chelsea.

"Il Chelsea ha fatto scattare la clausola per il rinnovo già il 1° aprile e ha dovuto comunicarlo soltanto adesso, per rispettare i regolamenti della Premier League, così come successo per il tecnico Thomas Tuchel e per Thiago Silva. In ogni caso, voglio solo concentrarmi sulla Francia e sugli Europei".

Tornando, però, a parlare di calciomercato, è innegabile come, se il Milan voglia prendere davvero Giroud, l'attaccante debba prima ottenere lo svincolo gratuito da Roman Abramovic. Sembra, secondo la 'rosea', che il rapporto tra i due sia di confidenza e di stima reciproca. Per questo Giroud potrebbe essere liberato gratis per il Diavolo.

Esiste una promessa, non scritta, che assicurerebbe al giocatore la possibilità di accordarsi con una squadra non di Premier League senza che questa debba corrispondere indennizzi agli inglesi. Questa squadra è il Milan, che, come futuro svincolato, aveva offerto al francese un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione.

Il matrimonio, per ora, è rinviato ma non annullato. Non appena Giroud avrà ottenuto la lista gratuita, il Milan potrà accelerare la trattativa ed affiancare il bomber dei 'Bleus' a Zlatan Ibrahimovic. Mercato: Milan, duello con il Napoli per un trequartista >>>