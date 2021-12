Mercato Milan – Stipendio Diallo: è il meno pagato del PSG, ma..

Non è un mistero che il Milan stia scandagliando il mercato invernale a caccia di un difensore e, come vi abbiamo raccontato ieri, Abdou Diallo è uno dei nomi più caldi. Il senegalese, naturalizzato francese, piace molto per età (ha 25 anni e già una notevole esperienza) e per duttilità, potendo giocare sia come centrale difensivo che come terzino sinistro.