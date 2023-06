Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Southampton fissa il prezzo per Alcaraz”

Uno dei profili accostati al Milan nelle scorse settimane è stato quello di Carlos Alcaraz. Il Diavolo lo aveva già seguito in passato, ma alla fine il ragazzo aveva deciso di accasarsi al Southampton in Premier League. I Saints, però, sono retrocessi in Championships al termine della stagione appena conclusasi e il centrocampista gradirebbe lasciare il club nonostante un contratto in scadenza tra quattro anni.