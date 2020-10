Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Ultime Calciomercato Milan News: Simakan per gennaio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tanti tentativi, soprattutto l’ultimo giorno di mercato, ma il Milan non è riuscito ad arrivare a Mohamed Simakan, difensore francese classe 2000. Tuttavia, non c’è ancora da disperare. I rossoneri non hanno intenzione di arrendersi e, anzi, ci riproveranno già a genanio. È lui l’obiettivo per rinforzare la difesa e piace moltissimo a Paolo Maldini e Frederic Massara, che lo segue da tempo.

In Spagna sono sicuri: il Milan sta preparando un nuovo assalto a Simakan per il prossimo gennaio. Il Diavolo è convinto di riuscire a cedere Mateo Musacchio, altrimenti libero poi a zero, a 7 milioni. Questa cifra, più quallo che è ancora a disposizione, sarà messa sul piatto, per un totale di 15 milioni più bonus.

Questa volta, insomma, il Milan sarebbe convinto di riuscire a prenderlo dopo averlo sfiorato a ottobre, quando addirittura a poche ore dal gong finale i rossoneri avevano inviato un aereo privato per portarlo poi a Milano in caso di accordo raggiunto con lo Strasburgo.

Tuttavia, neanche questa offerta potrebbe bastare. Il club francese continua a sparare alto per il cartellino del classe 2000: la richiesta iniziale è di 30 milioni. Questa volta, però, c’è molto più tempo per trattare e il Milan è pronto a far valere anche la volontà del ragazzo. Così, la cifra totale di 20 milioni potrebbe alla fine soddisfare tutti.

