Mercato Milan – Si lavora al post Donnarumma: la strategia della Juventus

Le ultime news sul mercato del Milan: Gigio Donnarumma diretto alla Juventus? Ecco come operano i bianconeri per la prossima stagione

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina, il Milan lavora ad un piano per sostituire Gianluigi 'Gigio' Donnarumma.

Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno avanzato, infatti, la loro proposta di rinnovo del contratto al giocatore. Si tratta di un ingaggio di 8 milioni di euro netti a stagione. Un'offerta considerata, in Via Aldo Rossi, un attestato di stima clamoroso in tempi di CoVid.

La firma, però, non arriva anche perché, secondo il quotidiano generalista, ormai su Donnarumma si è inserita la Juventus. La strategia del club di Corso Galileo Ferraris è quella di ottenere plusvalenze da giocatori ingaggiati a parametro zero o il cui costo è stato ammortizzato (vedi Wojciech Szczęsny, preso per 15 milioni di euro nel 2017) e acquisirne altri in scadenza, senza pagare il cartellino.

Da qui il pressing della Juventus su Donnarumma ed anche su un altro giocatore rossonero, Hakan Çalhanoğlu. Il portiere fu corteggiato a lungo già nel 2017, quando poi — dopo un polemico braccio di ferro tra il suo agente Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo rossonero dell’epoca — firmò un contratto con il Diavolo per 4 anni.

Ora Donnarumma può legarsi alla Juventus per 5 stagioni, con un ingaggio — chiede 12 milioni di euro l’anno — che lo farebbe diventare il più pagato in Serie A dopo Cristiano Ronaldo. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>