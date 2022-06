Mercato Milan – Scamacca, il Sassuolo spara alto: occhio alle contropartite

Gianluca Scamacca può diventare un obiettivo concreto di calciomercato per il Milan? Le contropartite potrebbero dare una mano

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato l'eventuale assalto del Milan a Gianluca Scamacca. Il calciomercato rossonero entrerà nel vivo nei prossimi giorni quando arriveranno le firme annunciate di Paolo Maldini e Frederic Massara. Gerry Cardinale, in un'intervista al 'Financial Times', è stato chiaro per quanto riguarda il futuro del direttore tecnicorossonero, che continuerà a dirigere le operazioni da dietro la scrivania di Casa Milan.

L'attaccante del Sassuolo rappresenterebbe un investimento in linea con la precedente gestione, una spesa non folle nonostante le richieste dei neroverdi non siano esattamente basse (circa 40 milioni). Un acquisto mirato, con un potenziale importante che potrebbe valorizzarsi ulteriormente. Attenzione dunque alle logiche di mercato perché, se si vuole, una soluzione per venirsi incontro si trova sempre.

E allora ecco che alcune contropartite gradite al Sassuolo potrebbero far abbassare la parte cash in maniera importante. Il primo profilo è quello di Daniel Maldini, che quest'anno ha collezionato 13 presenze complessive, condite dal gol importante contro lo Spezia. Le altre dure opzioni portano a Lorenzo Colombo, 6 gol nell'ultima Serie B con la maglia della Spal, e Marco Nasti, eletto come miglior attaccante del campionato Primavera, ma che ancora non ha debuttato in Prima Squadra. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato