Mercato Milan – Sanches e Botman: cosa manca per chiudere i colpi | PM

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo, con diversi calciatori che sono stati accostati al Diavolo. Tra questi ci sono Sven Botman e Renato Sanches , compagni di squadra al Lille e che potrebbero continuare ad esserlo anche nel Milan. In particolar modo il difensore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro. Non si è spinto più di tanto, ma è evidente che la sua volontà è quella di vestire la maglia rossonera. Il portoghese, invece, dalle parti di via Aldo Rossi è considerato l'identikit ideale per sostituire Franck Kessié , quest'ultimo destinato al Barcellona.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i due calciatori sono in attesa del rinnovo del contratto di Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan è in questo momento in vacanza ad Ibiza, dunque una volta che tornerà in città metterà nero su bianco e, di fatto, il mercato dei rossoneri inizierà ufficialmente. Renato Sanches e Botman, inoltre, potrebbero non essere i primi acquisti del nuovo Milan targato RedBird, in quanto è atteso anche l'arrivo di Divock Origi. Milan, le top news di oggi: Botman, Sanches e novità sullo stadio.