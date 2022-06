Calciomercato Milan – Ecco quando arriverà Origi | PM News

Non ci sono dubbi sul fatto che Divock Origi diventerà il primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Dopo aver raggiunto l'accordo con i rossoneri, l'attaccante belga è atteso a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Non è in discussione il suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli, in quanto lo stesso calciatore è stato congedato dal Liverpool come una vera e propria leggenda.