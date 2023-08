Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Saelemaekers-Bologna, Motta decisivo”

Dal Belgio riferiscono come Thiago Motta sia l'elemento decisivo per il possibile passaggio di Alexis Saelemaekers dal Milan al Bologna

Nella giornata odierna uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan , per quanto riguarda una sua possibile uscita, è quello di Alexis Saelemaekers . Nelle scorse settimane sulle sue tracce si erano messi Betis Siviglia e Villarreal dalla Spagna e Marsiglia dalla Francia, oltre al West Ham dall'Inghilterra. Nelle ultime ore, però, sarebbe aumentato il pressing del Bologna , anche a fronte del 'sì' del belga ai rossoblù.

Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, inoltre, sarebbe alle fasi finali la trattativa tra Milan e Bologna per Alexis Saelemaekers. Il noto esperto di calciomercato, molto vicino alle vicende dei giocatori del Belgio, sul proprio profilo 'Twitter' ha spiegato come il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto e i rossoblù dovrebbero pagare totalmente il suo stipendio. Inoltre sembrerebbe che nell'affare uno degli elementi decisivi sia stato il tecnico dei felsinei Thiago Motta.