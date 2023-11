Mercato Milan, Romero ancora acerbo: futuro in bilico

Il futuro di Romero , argentino classe 2004 arrivato in estate a costo zero, potrebbe essere lontano dal Milan già da gennaio in avanti. I rossoneri lo hanno preso come giovane promessa, ma convinti che potesse anche dare una mano nell'immediato in attacco. Tuttavia, secondo Tuttosport, dopo i deludenti minuti giocati nelle ultime partite, è difficile che Stefano Pioli possa decidere di mandarlo nuovamente in campo a stretto giro di posta.

Lo stesso Pioli ha detto che si aspettava di più da Romero, visto che in allenamento aveva dato buoni segnali. La considerazione finale che si fa, quindi, è che Romero sia ancora troppo acerbo per giocare a certi livelli. Non è una bocciatura, ma comunque un primo giudizio sospeso: il Milan crede in lui ed è convinto possa diventare un ottimo giocatore. Ecco perché valuta a gennaio di lasciarlo andare, magari in prestito, per migliorare. Così poi potrebbe tornare o aumentare il proprio valore per una cessione. LEGGI ANCHE: Milan, Origi di ritorno? Il Nottingham pensa a... >>>