Mercato Milan – Riscatto Tonali: lo stato della trattativa con il Brescia

Sandro Tonali vuole continuare a giocare nel Milan. Ed i rossoneri vogliono trattenerlo. Il Brescia, però, non concede tutto lo sconto voluto

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', c'è stata la visita di Giuseppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, per fare il punto della situazione sulla trattativa tra Milan e Brescia per il riscatto del cartellino del centrocampista classe 2000. Tonali, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha ribadito la sua fedeltà ai colori rossoneri: vuole continuare a giocare nel Milan anche nella prossima stagione. Questo nonostante le voci su un ingresso in scena della Juventus.

Nella serata di ieri, poi, ha rivelato la 'rosea', c'è stata una telefonata tra Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, e Massimo Cellino, Presidente del Brescia, per cercare di arrivare ad un'intesa sul riscatto a titolo definitivo del cartellino del giocatore da parte dei rossoneri. Oggi, mercoledì 16 giugno, scadono i termini federali per l'esercizio del diritto di riscatto per i trasferimenti interni. L'impressione, però, è che serva ancora un po' di giorni per comporre i tasselli del mosaico.

Il quale un po' è di carattere tecnico, un po' di carattere economico. Come è noto, il Brescia ha concesso al Milan uno sconto sui bonus (dimezzati da 10 a 5 milioni di euro) per il riscatto del cartellino di Tonali. Cellino, però, non transige sulla cifra per l'acquisto a titolo definitivo. Ne vuole 15. Mentre il Milan pensava di poter concludere l'affare con 10 più il cartellino di Giacomo Olzer, trequartista del Milan Primavera.

Cellino, per dare il via libera all'operazione, vorrebbe nel pacchetto anche quello di Lorenzo Colombo, nell'ultima stagione per sei mesi in prestito alla Cremonese. Se non proprio i 5 milioni di euro che da accordi pregressi gli spetterebbero. Tonali, per il momento, resta in sospeso, nonostante un contratto sottoscritto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024. Il diktat di Elliott, però, da Londra è inequivocabile: contenere i costi. Milan, accordo trovato con Giroud: cifre e dettagli >>>