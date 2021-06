Mercato Milan – Retroscena Firpo: va al Leeds, ma voleva i rossoneri

Junior Firpo firmerà per il Leeds, ma spunta un retroscena: il laterale spagnolo avrebbe voluto vestire la maglia del Milan

Il Milan continua a cercare un vice Theo Hernandez in questo calciomercato e il profilo di Junior Firpo interessava parecchio ai rossoneri. Il laterale del Barcellona si trasferirà al Leeds per una cifra vicina ai 15 milioni , lasciando quindi l'amaro in bocca a Paolo Maldini e Frederic Massara . I blaugrana avevano bisogno di fare cassa e hanno accettato senza pensarci l'offerta solo cash del club inglese, mentre il Milan avrebbe puntato ad un prestito con diritto di riscatto.

Spunta però un curioso retroscena: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Firpo avrebbe voluto vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il giocatore ha parlato con il Barcellona esprimendo la propria preferenza, anche in virtù dei contatti che c'erano già stati in passato. Nonostante ciò, il giocatore finirà in Inghilterra e il club di via Aldo Rossi dovrà virare su altri profili.