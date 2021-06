Calciomercato Milan – Sfuma Júnior Firpo: andrà al Leeds United

Júnior Firpo, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, giocherà per il Leeds United di Marcelo 'El Loco Bielsa' in Premier League

Il Milan, alla ricerca di un terzino sinistro che possa fare da vice di Theo Hernández in questa sessione di calciomercato, ha visto svanire nelle ultime ore uno dei suoi principali obiettivi. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, Júnior Firpo, a lungo trattato dal Diavolo con il Barcellona, non vestirà la maglia rossonera nella stagione 2021-2022.