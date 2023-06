Mercato Milan – Dalla Spagna: “Anche il Real Madrid sulle tracce di Guler”

Arda Guler, il talento turco che ha fatto innamorare diversi grandi club europei. Tra questi, come vi abbiamo già anticipato, c'è anche il Milan, club alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Con l'ormai addio di Sandro Tonali, i rossoneri non avrebbero problemi ad acquistare il calciatore in forza al Fenerbahce pagando la clausola da 17.5 milioni di euro. Nonostante il Milan sembri in vantaggio sulla concorrenza, si registra l'interesse di grandi squadre sul classe 2005.