Mercato Milan – Il Real rivuole Brahim Diaz. E per Leao ci sono due strade

Quale futuro per Brahim Diaz e Rafael Leao ? Il calciatore in spagnolo è in prestito al Milan dal Real Madrid, mentre il portoghese è alle prese con la trattativa per il rinnovo del contratto. Durante l'edizione odierna di 'Sportmediaset', Claudio Raimondi ha parlato proprio del futuro dei due calciatori del Milan. Secondo il giornalista, il Real Madrid vorrebbe riportare a casa Brahim Diaz, rendendo più complicato il riscatto da parte del club di via Aldo Rossi.

Discorso diverso, invece, per Rafael Leao. Il Milan ha presentato un'offerta da ben 7.5 milioni di euro bonus compresi per il rinnovo del contratto, ma non è ancora arrivata la risposta definitiva da parte del giocatore. Qualora dovesse declinare l'offerta, allora il Milan provvederà ad una cessione in estate dove vorrà incassare almeno 80 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto. Le strategie di mercato del Milan dipenderanno anche dalla qualificazione alla prossima Champions League, in questo momento in bilico. In ogni caso la dirigenza rossonera avrebbe già iniziato a sondare alcuni nomi per il mercato estivo. Piacciono Okafor del Salisburgo e Retegui del Tigre, con il primo che viene valutato intorno ai 23 milioni di euro e l'oriundo intorno ai 25 milioni. Mercato Milan, da Retegui a Okafor: sarà rivoluzione in attacco.