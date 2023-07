Mercato – Pulisic vuole solo il Milan: va alzata l’offerta al Chelsea

In questo momento, però, il club francese non può permettersi spese, poiché sotto stretta osservazione da parte della Direction Nationale du Contrôle de Gestion ( DNGC ), ovvero l'organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre in Francia .

Il trequartista statunitense, con passaporto croato, ha già un accordo di massima con il Milan e spera di poter sbarcare in Italia prima possibile. Nei prossimi giorni, dunque, il club di via Aldo Rossi potrebbe alzare la proposta al Chelsea per convincere i 'Blues' a lasciarlo partire, e farà leva anche sulla volontà del giocatore. Mercato Milan, un'occasione per la difesa >>>