Calciomercato Milan – Pioli in sede: richieste e stato dei negoziati

Il Milan ha offerto per lui 14 milioni di euro, ma ai 'Blues' non bastano. Il giocatore, forte di un'intesa con il Milan per un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione, ha rifiutato di passare all'Olympique Lione, che offriva al Chelsea 25 milioni di euro. La sensazione è che per chiudere i rossoneri debbano salire fino a 20-22 (bonus inclusi) almeno.

Dalla Spagna può arrivare in rossonero più di qualche giocatore — Il Milan di Pioli, intanto, scatta per Davide Frattesi del Sassuolo, pur muovendosi per altri obiettivi a centrocampo. Presentata, nei giorni scorsi, un'offerta di 16 milioni di euro più bonus per Tijjani Reijnders, ma all'AZ Alkmaar non basta. Servono 20 milioni di euro e siamo quasi vicini all'intesa.

Anche Yunus Musah (Valencia) ha l'accordo con il Milan così come Samuel Chukwueze (Villarreal). Per entrambi, però, bisognerà trovare la quadratura del cerchio con i rispettivi club. Sempre dalla Spagna, poi, potrebbe arrivare il centravanti che tanto piace a Pioli: per Álvaro Morata (Atlético Madrid) è previsto un incontro con i suoi rappresentanti. Mercato Milan, un'occasione per la difesa >>>