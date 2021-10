Mercato Milan – Pres. Pisa: “Lucca? Siamo disponibili ad ascoltare tutti”

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato di Lorenzo Lucca, talento classe 2000 obiettivo di mercato del Milan. Le dichiarazioni

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato di Lorenzo Lucca, talento classe 2000 sulla bocca di tutti per le sue prestazioni. Nei giorni scorsi noi di PianetaMilan.it, in esclusiva, vi abbiamo parlato dell'interesse del Milan nei confronti dell'attaccante. Queste le dichiarazioni di Corrado ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Lucca è un ragazzo giovane che deve ancora realizzare tutte le potenzialità che possiede. E' un ragazzo forte che ha delle prospettive di crescita importanti. E' fuori dubbio che un ragazzo forte interessi al grande calcio ed è normale che una squadra di provincia dovrà prendere in considerazione prima o poi queste cose. Ma Lucca è un giocatore del Pisa da due mesi e ha un contratto di cinque anni con noi. Ha scelto il nostro progetto e la sua convinzione ci ha permesso già in estate di anticipare alcuni interessi di Serie A. Ci siamo stupiti di essere arrivati prima degli altri. Lucca è un ragazzo che, per la durata del contratto che ha, è ancorato alla nostra società. Gennaio?Siamo molto disponibili ad ascoltare tutti, i telefoni sono sempre accesi. In questo momento a noi fa piacere che il ragazzo risponda alle aspettative. Ha fatto 7 partite da quando è a Pisa, credo ci siano spazi di crescita con noi".