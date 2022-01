Calciomercato Milan – Plizzari nel mirino della Spal | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessandro Plizzari potrebbe andare alla Spal, anche se il club di Tacopina segue anche altri profili

Può muoversi qualcosa in uscita per quanto concerne il calciomercato del Milan. Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato della volontà di acquistare un portiere nella sessione invernale. I nomi, secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com, sono quelli Alberto Brignoli del Panathinaikos, Wladimiro Falcone della Sampdoria e Alessandro Plizzarri del Milan. Su quest'ultimo, così vi abbiamo anticipato, ci sono anche Brescia e Alessandria. Milan e Inter si sfidano per un trequartista.